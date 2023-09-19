Новости

США и партнеры выделили более $76 млрд на помощь в обороне Украины, - Остин

1 44523
США и партнеры выделили более $76 млрд на помощь в обороне Украины, - Остин
На сегодняшний день США и партнеры в целом выделили Украине более $76 млрд прямой оборонной помощи.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Дж. Остин, открывая 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В общей сложности США и глобальные партнеры Украины выделили более $76 млрд на прямую помощь в обороне Украины. Эта поддержка демонстрирует глубокую решительность присутствующих здесь почти 50 стран. Вместе мы обеспечим Украину тем, что ей нужно, тогда, когда она в этом нуждается", - сказал Остин.

Отдельно глава Пентагона выразил слова благодарности бывшему министру обороны Украины Алексею Резникову "за все, что он сделал для свободной Украины", отметив "его упорный труд и самоотверженность".

Остин также приветствовал нового министра обороны Украины Рустема Умерова, для которого это первое заседание Контактной группы по обороне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинское контрнаступление продолжает демонстрировать устойчивый прогресс, - Остин

"Мне очень понравился наш разговор несколько дней назад, и, конечно, мне понравилась наша встреча. Я с нетерпением ожидаю возможности тесно сотрудничать с вами и вашей командой", - отметил он.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сірий
    А на яйця додали
  • Dan Dan 2bade173
    Розцінки по програмі PDA
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=0

    M777 155mm 6млн
    M109 155mm 7.5млн
    M142 HIMARS 4.3млн
    M119 105mm 2млн
    Загалом всіх типів артилерії + рсзо надано 290шт

    NASAMS 11.3млн
    Avenger 2млн
    Patriot 100млн
    Загалом ППО надано 40шт

    Bradley 2.4млн
    Stryker 4.2млн
    Загалом надано 379шт

    ******* по максимальній ціні
    290x8млн + 40*100млн + 379*5млн = 8.2млрд

    Інші союзники загалом, надали більше важкої техніки (включаючи радянські танки та літаки) чим США
  • Владислав Загребельний
    Забрали скільки? Скільки вартує 1,2 гігатонни в тротиловому еквіваленті збагаченого урану з плутонієм? І головне де його можна купити.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости