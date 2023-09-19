США и партнеры выделили более $76 млрд на помощь в обороне Украины, - Остин
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Дж. Остин, открывая 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В общей сложности США и глобальные партнеры Украины выделили более $76 млрд на прямую помощь в обороне Украины. Эта поддержка демонстрирует глубокую решительность присутствующих здесь почти 50 стран. Вместе мы обеспечим Украину тем, что ей нужно, тогда, когда она в этом нуждается", - сказал Остин.
Отдельно глава Пентагона выразил слова благодарности бывшему министру обороны Украины Алексею Резникову "за все, что он сделал для свободной Украины", отметив "его упорный труд и самоотверженность".
Остин также приветствовал нового министра обороны Украины Рустема Умерова, для которого это первое заседание Контактной группы по обороне.
"Мне очень понравился наш разговор несколько дней назад, и, конечно, мне понравилась наша встреча. Я с нетерпением ожидаю возможности тесно сотрудничать с вами и вашей командой", - отметил он.