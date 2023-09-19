США и партнеры выделили более $76 млрд на помощь в обороне Украины, - Остин

На сегодняшний день США и партнеры в целом выделили Украине более $76 млрд прямой оборонной помощи.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Дж. Остин, открывая 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В общей сложности США и глобальные партнеры Украины выделили более $76 млрд на прямую помощь в обороне Украины. Эта поддержка демонстрирует глубокую решительность присутствующих здесь почти 50 стран. Вместе мы обеспечим Украину тем, что ей нужно, тогда, когда она в этом нуждается", - сказал Остин.

Отдельно глава Пентагона выразил слова благодарности бывшему министру обороны Украины Алексею Резникову "за все, что он сделал для свободной Украины", отметив "его упорный труд и самоотверженность".

Остин также приветствовал нового министра обороны Украины Рустема Умерова, для которого это первое заседание Контактной группы по обороне.

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"Мне очень понравился наш разговор несколько дней назад, и, конечно, мне понравилась наша встреча. Я с нетерпением ожидаю возможности тесно сотрудничать с вами и вашей командой", - отметил он.