Норвегия передает Украине около 50 гусеничных грузовиков, - Минобороны
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Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков. Они позволят доставить грузы в районы, где нет дорог.
Об этом сообщается на сайте норвежского правительства, передает Цензор.НЕТ.
На международном уровне машина называется M548, а норвежская версия - NM199. Грузовики способны перевозить боеприпасы, продовольствие и воду для украинских войск в полевых условиях, отметили там.
Машины находились на хранении в Вооруженных силах, но проходят техобслуживание. Их заменят за счет уже запланированных проектов.
"Украина по-прежнему остро нуждается в военной поддержке в борьбе с силами российского вторжения. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.