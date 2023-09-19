Президент Ирана Райси: Мы готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между РФ и Украиной

Президент Ирана Ибрагим Райси, часто выражающий свою солидарность с Россией, раскритиковал США за поддержку Украины в военной и экономической сферах и заявил, что Иран готов выступить посредником между Россией и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом сообщает Newsweek.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной", – заявил Райси в ходе встречи в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН.

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Лидер Ирана осудил США за поддержку Украины в военной и экономической сферах. Райси подчеркнул, что Штаты способствуют разладу, оказывая Киеву значительную военную помощь.

"Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того, чтобы энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?" – заявил он.

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