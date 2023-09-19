Ракетный удар по Кривому Рогу: поврежден детский сад, школа и 20 домов

В Кривом Роге на Днепропетровщине зафиксированы повреждения в результате ракетного удара войск РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Устраняем последствия утренней атаки: один детский сад, одна школа, уже 20, по уточненным данным, многоквартирных домов", - проинформировал Вилкул.

По его словам, коммунальщики уже закрывают пленкой разбитые окна, балконы, двери подъездов. Жителям выдают стройматериалы для ликвидации повреждений, а в течение 7-10 дней окна будут застеклены.

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"ПВО подтвердило, что это была баллистика – Искандер-М", - добавил Вилкул.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 19 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.