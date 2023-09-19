Надуманные выводы ГАСУ усложняют изготовление оружия и создают угрозу нацбезопасности, - КБ "Луч"

Позиция Госаудитслужбы по возврату прибыли на оборонных закупках создает угрозы национальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении КБ "Луч", передает Цензор.НЕТ.

Госпредприятие обратилось с официальными письмами к премьеру Шмыгалю, секретарю СНБО Данилову, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышину и гендиректору Укроборонпрома Сметанину с просьбой урегулирования соответствия выводов Госаудитслужбы законодательству.

Кроме военной агрессии российской федерации против Украины, ГП "ДержККБ "ЛУЧ" столкнулось с внутренними факторами, которые затрудняют выполнение поставленных задач разработки и производства Оружия Победы. Надуманная позиция должностных лиц Госаудитслужбы относительно запрета на включение прибыли в состав цены создала реальные угрозы национальной безопасности и обороне государства.

Выводы Госаудитслужбы вызывают недоумение и возмущение, они повлекли за собой разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии переданы правоохранительным органам, на основании которых открыты уголовные производства. В искусственном возникновении указанных угроз заинтересована прежде всего российская федерация, в интересах которой ГП "ДержККБ "ЛУЧ" неоднократно испытывало препятствия в виде вымышленных клеветы, бюрократических препятствий нашей работе", - отметили в бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

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