Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев до марта 2025 года
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", которая цитирует Европейскую комиссию.
Этот шаг обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам лиц, пользующимся защитой во всем ЕС, отметили в Еврокомиссии.
ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единодушному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год.
Комиссия считает, что причины временной защиты остаются, поэтому временную защиту следует продолжить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой.
Теперь это предложение должен утвердить Совет ЕС.
Напомним, Европейская комиссия сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.