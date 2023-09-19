Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев до марта 2025 года

Европейская комиссия предложила снова продлить временную защиту для украинцев, бежавших от агрессии России против Украины – с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", которая цитирует Европейскую комиссию.

Этот шаг обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам лиц, пользующимся защитой во всем ЕС, отметили в Еврокомиссии.

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единодушному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год.

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Комиссия считает, что причины временной защиты остаются, поэтому временную защиту следует продолжить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой.

Теперь это предложение должен утвердить Совет ЕС.

Напомним, Европейская комиссия сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.

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