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По рынку в Константиновке 6 сентября россияне ударили ракетой С-300, - СБУ (обновлено)

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По рынку в Константиновке 6 сентября россияне ударили ракетой С-300, - СБУ (обновлено)
Российские захватчики 6 сентября нанесли удар по рынку в Константиновке Донецкой области. По данным следствия, рашисты били ракетой из комплекса С-300.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УП сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ расследует очередное военное преступление РФ, касающееся обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года. Расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)".

По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии", - говорится в сообщении.

Источник Цензор.НЕТ в Силах безопасности и обороны сообщил, что автор статьи The New York Times Томас Гиббонс-Нефф, который в своем материале заявил, что по Константиновке якобы ударили Вооруженные Силы Украины, ранее был неоднократно замечен на продвижении российских нарративов.

В своих статьях он ранее заявлял, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, украинские военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, помогающих Украине.

Этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября россияне ударили ракетой по мирным кварталам Константиновки. В результате обстрела РФ рынка сообщалось о гибели 16 человек, разбор завалов продолжался до вечера.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
  • Харьков Сумской
    А що в Україні робить журналіст, який розповсюджує кремлівські наративи? Депортувати - і все.
  • Oleksiy Burchak
    просто Лєвієв бере аргумент, що ми кончені дегроди і за 1.5 роки не зумівши збити жодної С-300, ми вирішили пустити пару дефіцитних ракет від БУК типу авось проканає. Ну і звичайно ми ж дебіли поцілили у місто. Через 4 хвилини після запуску. І *****, що палива в цій ракеті не вистачить на 4 хвилини. І *****, що швидкість ракети 800 м/с і за 4 хвилини вона б пролетіла 200км (якби було паливо). Вона певно 10 кругів зробила і впала. Ну ви знаєте, ці ж хохли ******* самих себе.

    ****, таких кончених журнашлюх хочеться посадити на ракету і пустити по кримському мосту.
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