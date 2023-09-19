Кабмин уволил Котенко с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Правительство уволило с должности Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом cообщает представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

"Уволен Котенко Олег Алексеевич с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - отметил Мельничук.

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Напомним, 13 сентября Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявлял, что планирует написать заявление об отставке с должности.