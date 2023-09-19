Два человека получили ранения при обстреле оккупантами города Середина-Буда на Сумщине

Оккупанты обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области, ранены двое местных жителей.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"19 сентября 2023 около 11:30 час. оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории Российской Федерации обстреляли г. Середина-Буда Шосткинского района. В результате обстрела ранены двое местных жителей, которые находились на территории собственных домохозяйств, - 62 -летний мужчина и 66-летняя женщина, также повреждены два частных дома", - говорится в сообщении.

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