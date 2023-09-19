Удар россиян по складу во Львове уничтожил 300 тонн гуманитарной помощи, - координатор ООН Браун

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила сегодняшний российский удар по Львову, из-за которого полностью выгорел гуманитарный склад с 300 тоннами помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Я решительно осуждаю российский удар, в результате которого сегодня утром был разрушен склад неправительственной организации "Каритас-Спес" во Львове, на западе Украины. Этот важный гуманитарный объект, где было около 300 тонн гуманитарной помощи, выгорел дотла", - отметила Браун в заявлении.

Она подчеркнула, что в течение года удары по гуманитарным объектам усилились, что влияет на тех, кто уже страдает от ужасных последствий войны.

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Координатор ООН напомнила, что гуманитарные сотрудники, учреждения и активы защищены международным гуманитарным правом, а удары по ним строго запрещены.

Как сообщалось, ночью российская армия выпустила в направлении Львовской области 18 ударных дронов типа Shahed. Зафиксировано три попадания в промышленные склады во Львове. Под завалами обнаружили тело погибшего мужчины.