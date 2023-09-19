В 2024 году Украине будет необходимо до $42 миллиардов финансовой помощи от партнеров, - Шмыгаль

В следующем году Украина будет нуждаться в финансовой поддержки партнеров в размере около 42 млрд долларов. Это будет программа ЕС Ukraine Facility, помощь Соединенных Штатов и программа МВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украини Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Как и в этом году, в следующем мы нуждаемся в финансовой поддержке партнеров в размере около 42 млрд долларов. Уже сейчас мы понимаем, откуда эти средства могут поступить. Это программа ЕС Ukraine Facility, это помощь Соединенных Штатов, это программа МВФ и помощь других наших друзей и партнеров", – сказал он.

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Шмыгаль отметил, что сейчас правительство строит фундамент финансовой устойчивости на 2024 год. По его словам, проект госбюджета уже в парламенте.

"У него четкие, понятные приоритеты. Из каждой тысячи гривен из общего фонда госбюджета 800 грн будет идти на оборону, поддержку ветеранов, социальные выплаты, медицину и образование", - сказал премьер-министр.

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Шмигаль подчеркнул, что каждая гривня, которую платят граждане и бизнес в виде налогов, будет направлена на безопасность и оборону Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада может утвердить Государственный бюджет Украины на 2024 год уже в середине ноября.