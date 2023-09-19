В 2024 году Украине будет необходимо до $42 миллиардов финансовой помощи от партнеров, - Шмыгаль
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украини Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"Как и в этом году, в следующем мы нуждаемся в финансовой поддержке партнеров в размере около 42 млрд долларов. Уже сейчас мы понимаем, откуда эти средства могут поступить. Это программа ЕС Ukraine Facility, это помощь Соединенных Штатов, это программа МВФ и помощь других наших друзей и партнеров", – сказал он.
Шмыгаль отметил, что сейчас правительство строит фундамент финансовой устойчивости на 2024 год. По его словам, проект госбюджета уже в парламенте.
"У него четкие, понятные приоритеты. Из каждой тысячи гривен из общего фонда госбюджета 800 грн будет идти на оборону, поддержку ветеранов, социальные выплаты, медицину и образование", - сказал премьер-министр.
Шмигаль подчеркнул, что каждая гривня, которую платят граждане и бизнес в виде налогов, будет направлена на безопасность и оборону Украины.
Как сообщалось, Верховная Рада может утвердить Государственный бюджет Украины на 2024 год уже в середине ноября.