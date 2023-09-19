Президент Ирана Райси отвергает обвинения в поставке беспилотников и оружия в РФ: Если у США есть документ, то они должны его предъявить

Президент Ирана Ибрагим Райси во время встречи лидеров стран в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в разговоре со СМИ отверг обвинения в том, что его страна отправляла беспилотники и другое оружие в Россию для использования в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Associated Press.

"Мы против войны в Украине", – заявил Райси.

Он признал, что Иран и Россия уже давно имеют крепкие связи, включая оборонное сотрудничество. Но он отрицал отправку оружия в Москву после начала войны.

Читайте: Президент Ирана Райси: Мы готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между РФ и Украиной

А американские и европейские чиновники отмечают, что само количество иранских беспилотников, используемых в войне в Украине, свидетельствует о том, что поток такого оружия не только не прекратился, но и усилился после начала боевых действий.

"Если у них (США. – Ред.) есть документ о том, что Иран передал оружие или беспилотники россиянам после войны, то они должны его предъявить", - заявил Райси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Канада объявили о новых санкциях против Ирана