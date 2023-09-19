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Латвия передаст Украине 12 модульных домов. ФОТО

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Латвия передаст Украине 12 модульных домов. ФОТО
Латвия до конца года отправит Украине 12 модульных домов, два из них планируют передать на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

В Чернигове дома достанутся семьям, потерявшим жилье из-за войны.

Как рассказывают на предприятии CMB Housing Factory, производящем модульные дома, сейчас почти все силы направлены именно на проект для Украины – 12 домов, каждый площадью 55 квадратных метров.

В каждом доме есть кухня, санузел и спальные комнаты, также установлен теплонасос "воздух-воздух", который зимой может работать на отопление, а летом как кондиционер.

С первым модульным домом в Чернигов поедет и команда предприятия, чтобы собрать дом на месте и научить сборке украинских коллег.

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Латвия передаст Украине 12 модульных домов 01
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