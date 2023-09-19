Латвия передаст Украине 12 модульных домов. ФОТО
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Латвия до конца года отправит Украине 12 модульных домов, два из них планируют передать на этой неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.
В Чернигове дома достанутся семьям, потерявшим жилье из-за войны.
Как рассказывают на предприятии CMB Housing Factory, производящем модульные дома, сейчас почти все силы направлены именно на проект для Украины – 12 домов, каждый площадью 55 квадратных метров.
В каждом доме есть кухня, санузел и спальные комнаты, также установлен теплонасос "воздух-воздух", который зимой может работать на отопление, а летом как кондиционер.
С первым модульным домом в Чернигов поедет и команда предприятия, чтобы собрать дом на месте и научить сборке украинских коллег.