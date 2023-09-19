Зеленский оставляет Татарова на должности, несмотря на обвинения в коррупции, чтобы сохранить влияние на правоохранительные органы, - Reuters

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, остается на должности, потому что нужен президенту Владимиру Зеленскому для влияния на разветвленную правоохранительную систему Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Олег Майборода, бывший исполнительный директор ООО "Укрбуд Девелопмент", во время пребывания на должности передавал взятки для утверждения строительных проектов через действующего заместителя председателя ОП Олега Татарова. По словам Майбороды, взятки проходили через Татарова с 2014 по 2019 год. Контакты адвоката с милицией, судами и прокуратурой сделали его идеальным посредником. Доказательств, однако, Майборода не предоставил, но они повторяют обвинение антикоррупционных ведомств. Прокуратура закрыла дело в апреле 2022 года по процессуальным основаниям.

Агентство отмечает, что такая информация от Майбороды грозит снова разжечь спор, донимавший Зеленского даже во время войны: обвинение политических оппонентов и антикоррупционных активистов в том, что Татарова защитили от судебного преследования.

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Татаров отрицает вину и утверждает, что из-за этих обвинений с ним "стараются свести политические счета".

Агентство добавляет, что Татаров, глава ОП Андрей Ермак и Зеленский отказались комментировать ситуацию.

Reuters отмечает, что Татаров остается на должности, несмотря на то, что несколько высокопоставленных украинских чиновников ушли с должностей из-за коррупционных скандалов, в том числе и бывший министр обороны Алексей Резников.

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Несколько политических инсайдеров, опрошенных Reuters, свидетельствуют, что он является важной фигурой, помогающей Зеленскому контролировать разветвленные органы безопасности и правоохранительные органы Украины.

Исполнительный директор общественной организации "Український центр протидії корупції" Дарья Каленюк считает, что в условиях здоровой демократии любое должностное лицо, обвиняемое в коррупции, должно быть отстранено от должности до оправданию. "Если Зеленский не избавится от Татарова, его не будут воспринимать как серьезного участника очищения страны от коррупции", - пояснила она Reuters.

Каленюк считает однако, что война оказала огромное давление на власть по реформам. "Спрос на изменения в обществе огромен. Как и требования по реформам, чтобы достичь того, чего хотят люди: интеграции в НАТО и Европейский Союз".

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