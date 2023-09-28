За прошедшие сутки авиация и артиллерия ВСУ поразили 7 районов сосредоточения оккупантов, 6 артиллерийских систем, ЗРК С-300 и 2 беспилотника, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 27 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника".

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