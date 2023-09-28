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В этом месяце мы планируем мощные меры по усилению государства, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения заявил, что в ближайшее время планируются "мощные меры по усилению государства".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения к украинцам.

Зеленский подчеркнул: "Провел сегодня несколько подготовительных совещаний. Еще в этом месяце мы планируем мощные меры по усилению государства и уже работаем над содержательным наполнением октября и ноября. Украина будет сильнее. У Украины будет больше возможностей для своей защиты".

Что бы ни происходило в мире, какими бы ни были внешние условия, мы с вами должны помнить: только наши условия, только наше внутреннее отношение к Украине, к свободе, к нашим целям определяет то, когда мы достигнем нашей цели. Главной цели – победы Украины.

Сила для Украины не имеет альтернатив. И каждый, кто усиливает государство, каждый и каждая, кто становится крепче, и все, кто помогает бороться с врагом и получать для Украины результаты – все приближают нашу цель".

Смотрите: Украине нужно больше инструментов, чтобы уничтожать российские ракеты, ударные дроны и авиацию, - Зеленский. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Герхард
    Тобі прислали чоткі вимоги, дурень.

    Роби, що написано і не вий...буйся. Інакше отримаєш по сраці або від Госдепу, або від українців, або від обох одразу, як Янукович.

    І навряд цього разу армія буде поза грою, а поліція на твоїй стороні.
  • 18c49ed2
    Знаемо мы ваши "потужні заходи". Янукович тоже такое же делал. Верной дорогой идете твари - на Ростов. Только не добежите.

  • Luis Morgan
    Хто це ми? Я просто а@уї від цих заяв
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