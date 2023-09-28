В этом месяце мы планируем мощные меры по усилению государства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения заявил, что в ближайшее время планируются "мощные меры по усилению государства".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения к украинцам.

Зеленский подчеркнул: "Провел сегодня несколько подготовительных совещаний. Еще в этом месяце мы планируем мощные меры по усилению государства и уже работаем над содержательным наполнением октября и ноября. Украина будет сильнее. У Украины будет больше возможностей для своей защиты".

Что бы ни происходило в мире, какими бы ни были внешние условия, мы с вами должны помнить: только наши условия, только наше внутреннее отношение к Украине, к свободе, к нашим целям определяет то, когда мы достигнем нашей цели. Главной цели – победы Украины.

Сила для Украины не имеет альтернатив. И каждый, кто усиливает государство, каждый и каждая, кто становится крепче, и все, кто помогает бороться с врагом и получать для Украины результаты – все приближают нашу цель".

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