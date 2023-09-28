Я вижу себя полезным в организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и создании новых событий для поддержки страны, - Шевченко

Бывший футболист и тренер Андрей Шевченко, назначенный советником президента Владимира Зеленского, будет заниматься вопросами спорта и привлечением мирового сообщества для поддержки Украины в войне против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, в фейсбуке он так прокомментировал свое назначение: "Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины. Позиция внештатного советника - продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу, как посол фандрейзинговой платформы UNITED24.

Вместе с командой UNITED24 мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций; среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе "Стэмфорд-Бридж" в Лондоне, где принимали участие мировые звезды футбола. Самое главное, мы привлекли много внимания к Украине, которое на сегодняшний день нам очень нужно. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу.

Во время полномасштабной войны мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и чтобы голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это большая сила, объединяющая миллиарды людей со всего мира.

Мы должны делать все, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я по-прежнему сделаю все для этого".

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