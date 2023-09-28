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Я вижу себя полезным в организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и создании новых событий для поддержки страны, - Шевченко

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шевченко
Бывший футболист и тренер Андрей Шевченко, назначенный советником президента Владимира Зеленского, будет заниматься вопросами спорта и привлечением мирового сообщества для поддержки Украины в войне против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, в  фейсбуке он так прокомментировал свое назначение: "Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины. Позиция внештатного советника - продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу, как посол фандрейзинговой платформы UNITED24.

Вместе с командой UNITED24 мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций; среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе "Стэмфорд-Бридж" в Лондоне, где принимали участие мировые звезды футбола. Самое главное, мы привлекли много внимания к Украине, которое на сегодняшний день нам очень нужно. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу.

Во время полномасштабной войны мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и чтобы голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это большая сила, объединяющая миллиарды людей со всего мира.

Мы должны делать все, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я по-прежнему сделаю все для этого".

Читайте: Зеленский назначил футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником

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Топ комментарии

  • Mario Balotelli
    Це ж типовий патріот - в самий скрутний момент кидає країну збірну, своїх дітей називає іноземними іменами, сам (не кажучи про дітей) ні історії, ні мови не вчать, звалив при першої можливості, якщо приїжджає, то тільки коли грошей треба. І останнє хотілось би спитати Андрію, а що, щось сталось з Королєвською? Чому к Боневтіку?
  • zakvova
    Дороги, футбольчик. А в тому, що міста не прикриті ППО винні США і Європа
  • zakvova
    Отже, розпил бабла від спортивних спонсорів. Апетит у зеленожопих здоровий
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