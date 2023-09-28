Украина и Румыния в октябре проведут совместное заседание правительств, - премьер Чолаку

Правительство Украины и Румынии проведут совместное заседание. По предварительной информации, оно состоится в октябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Глава правительства Румынии анонсировал "министерский" визит в Украину. В ходе поездки планируется совместное заседание с украинскими коллегами.

"На следующий месяц у меня будет совместная встреча с Украиной, и я поеду в Киев с несколькими министрами, чтобы закрыть как можно больше направлений сотрудничества, которые у нас есть с Украиной", - сказал он.

Также, по словам Чолаку, Украина пообещала отказаться от использования понятия "молдавский язык". Как отметил премьер, Румыния и Украина ведут обсуждение по вопросу импорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

"Мы ведем честный диалог с премьер-министром Украины, и мы нашли лучшие решения, чтобы не повлиять на фермеров и чтобы Украина могла транспортировать свое зерно", – добавил Чолаку.

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