Россияне ночью атаковали Украину "шахедами", пускали волнами
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В ночь на 28 сентября в южных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников "Шахед"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сначала воздушная тревога была объявлена в южных областях, затем к ним присоединились Винницкая и Кировоградская области.
В начале второго ночи в Черкасской области объявлена воздушная тревога. Глава ОВА Игорь Табурец также заявил о повышенной опасности для региона.
В 2.43 местные власти сообщили, что в Черкасской области прогремели взрывы, там работают силы противовоздушной обороны.
Около 4:20 тревогу в большинстве областей страны отменили, она остается в Луганской области и в Крыму.