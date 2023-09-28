Россияне ночью атаковали Украину "шахедами", пускали волнами

В ночь на 28 сентября в южных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников "Шахед"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сначала воздушная тревога была объявлена в южных областях, затем к ним присоединились Винницкая и Кировоградская области.

В начале второго ночи в Черкасской области объявлена воздушная тревога. Глава ОВА Игорь Табурец также заявил о повышенной опасности для региона.

В 2.43 местные власти сообщили, что в Черкасской области прогремели взрывы, там работают силы противовоздушной обороны.

Около 4:20 тревогу в большинстве областей страны отменили, она остается в Луганской области и в Крыму.

Читайте: Некоторые страны "играют в игры" с Украиной - сначала обещают оружие, а потом некоторые начинают отступать от своих обязательств, - Папа Римский