В октябре Иран может договориться с РФ о передаче ракет, - ISW

После окончания действия резолюции Совбеза ООН 2231 Иран может договориться с Россией о передаче ракет.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Резолюция Совбеза ООН 2231 запрещает Ирану проводить подобные соглашения, его срок истекает в октябре 2023 года.

19 сентября министр обороны России Сергей Шойгу посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном.

Зато командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР.

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Министр обороны РФ также обсудил истечение срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

"Отчеты украинской и израильской разведок говорят о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше", - отметили в ISW.