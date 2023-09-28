Более 30 ударных беспилотников сбили силы ПВО ночью, - ОК "Південь"

В ночь на 28 сентября Россия снова массированно атаковала Украину ударными дронами. ПВО сбило более 30 "шахедов".

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг направил ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Итоги атаки еще подводятся, потому что была массирована. Но работа ПВО была достаточно результативной. Более 30 дронов были уничтожены, более точную цифру подведет Генштаб", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что силы ПВО работали фактически вдоль всего южного направления, в частности в Николаевской и Одесской областях.

Читайте: В результате обстрела россиянами Херсона один человек погиб, один получил ранения, - ОВА