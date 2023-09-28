В НАТО увеличат производство боеприпасов как для Украины, так и для стран-членов Альянса

Каждый союзник НАТО тем или иным образом поддерживает Украину, оказывая гуманитарную, экономическую или помощь по безопасности, но длительные боевые действия показали, что запасов оружия и боеприпасов к ней не хватает.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит во время виртуального форума "Выиграть войну. Выиграть мир", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы видели случаи, когда союзники по НАТО предоставляли украинцам все, что они могли, в двустороннем порядке, что создавало определенную нехватку в их собственных запасах. Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредоточиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту", - сказала Смит.

По словам Смит, в альянсе сосредоточены на усилении связей с частным сектором, чтобы попытаться ускорить производственные линии оборонной продукции.

Посол США при НАТО подчеркнула, что поддержка Украины всеми 31 союзниками по НАТО является "железной и она не угасает".

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"Вопрос, который мы слышим за столом переговоров НАТО, заключается в том, что еще мы можем сделать для наших друзей в Украине. Мы разделяем обязательства поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлено на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Украина защищает ценности, которые мы все здесь защищаем", - сказала Смит.