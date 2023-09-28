ВСУ, вероятно, совершили прорыв на линии Работино-Вербовое, - ISW

Известные российские "военные обозреватели" стали заметно менее склонны подробно сообщать о российской активности возле Вербового или подавать плохие новости о российских неудачах.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В ISW отмечают, что дискуссия о российских проблемах в этом районе возникла на периферии российского информационного пространства.

Однако предатель Владимир Рогов, которому оккупанты дали высокую должность на оккупированном Запорожье, 26 сентября заявил, что по меньшей мере четыре украинских роты со значительным количеством бронетехники ворвались на позиции россиян на линии Работино-Вербовое после массированного артиллерийского обстрела.

Российский "военный обозреватель", горячо поддерживающий командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, при этом критикуя Минобороны России, ответил Рогову, заявив, что украинские войска уже прошли минные поля и противотанковые укрепления "зубы дракона" на линии Работино-Вербовое и что украинские силы рано или поздно совершили бы такие атаки.

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Другой российский "обозреватель" 26 сентября заявил об интенсивных взаимных обстрелах, делающих опасными наземные действия возле Вербового и Работино. Еще один милблогер, как сообщается, связан с Силами ВДВ, ответил на это заявление, заявив, что личный источник из российского 108-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ) сообщил об интенсивном украинском обстреле в этом районе. Однако этот military blogger добавил, что их источник предоставил непонятную информацию о том, двигался ли 108-й полк ВДВ к Вербовому или уходил из Вербового.

Милблогер также утверждал, что российское военное командование в Москве отменило планы передислокации российской 106-й дивизии ВДВ в район Работино для помощи действующим там ныне 7-й и 76-й дивизиям ВДВ и предоставил необоснованное объяснение мотивации этого решения.

ISW отметил, что этот канал демонстрирует тенденцию делать преувеличенные заявления и неправдоподобные утверждения, благосклонно относящиеся к Теплинскому против министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба России генерала армии Валерия Герасимова.

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