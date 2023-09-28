Россия во время одной из последних атак запускала ракеты по Украине из Новороссийска, носитель даже не вывели из бухты, - ОК "Південь"

Российские оккупанты, вероятно, наспех готовятся к атакам. Поэтому во время одной из последних атак не вывели из бухты Новороссийска ракетоноситель.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это подвергает опасности личный состав. Очевидно, что планирование операции было достаточно сумбурным. Это может быть связано с тем, что в ЧФ РФ идет определенная пертурбация в командовании", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что оккупанты пытаются держать свои военные корабли как можно дальше от зоны действия украинской противовоздушной обороны. Ракетоносители есть, они снабжены пунктами базирования.

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