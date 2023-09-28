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Силы ПВО уничтожили 31 ударный беспилотник из 39, - Генштаб

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ппо
За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131", из которых 3 были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский "шахед"", - говорится в сообщении.

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