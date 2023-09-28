Силы ПВО уничтожили 31 ударный беспилотник из 39, - Генштаб

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131", из которых 3 были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны.