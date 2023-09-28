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Силы ПВО уничтожили 34 "шахеда" и шесть разведывательных беспилотников, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

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В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - ВОТ Крым).

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожены 34 "шахеда"! К отражению атаки привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).

Читайте: Россияне ночью атаковали Украину "шахедами", пускали волнами

Силы ПВО уничтожили 34 шахеда и шесть разведывательных беспилотников, - Воздушные силы 01

Топ комментарии

  • valentyna 7f6f0f14
    Читаю про Іран і їх ракети, шахеди, які регулярно атакують Україну, сама кацапія ************. А Україна ,то беня з усім каналом, то усюди фото зе з Шевченко, то анонси проти Польщі та і інших країн також. Як війна тільки для певного класу, а іншим і надалі хокей, футбол і стадіони з дорогами. Читати більше не хочеться, а писати тим паче,бо таке сміття на тебе піде, по особистості, а не по темі. Як зміниться Україна, бачиш тут.
  • юрий Шмалько ea66d093
    Чому підсанкційні Іран та росія випускають такі ефективні БПЛА, а Україна, маючі таких союзників, - ні?! Хоча б скопіювали...
  • юрий Шмалько ea66d093
    За ізраїльськими технологіями кацапи випускають розвідувальний "Форпост", а не ударний камікадзе Герань.
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