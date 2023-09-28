Силы ПВО уничтожили 34 "шахеда" и шесть разведывательных беспилотников, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
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В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - ВОТ Крым).
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожены 34 "шахеда"! К отражению атаки привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).