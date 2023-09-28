Силы ПВО уничтожили 34 "шахеда" и шесть разведывательных беспилотников, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - ВОТ Крым).