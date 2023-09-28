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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 277 320 человек (+330 за сутки), 4 679 танков, 6 375 артсистем, 8 962 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 277 320 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 277320 (+330) человек;
  • танков – 4679 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин -8962 (+12) ед;
  • артиллерийских систем -6375(+38) ед;
  • РСЗО - 793 (+1) ед;
  • средства ПВО – 535 (+1) ед;
  • самолетов – 315 (+0) ед;
  • вертолетов - 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9);
  • крылатые ракеты – 1529 (+0);
  • корабли /катера - 20 (+0) ед;
  • подводные лодки/submarines - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23) ед;
  • специальная техника – 929 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 277 320 человек (+330 за сутки), 4 679 танков, 6 375 артсистем, 8 962 бронированные машины 01

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