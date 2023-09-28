Общие боевые потери РФ с начала войны – около 277 320 человек (+330 за сутки), 4 679 танков, 6 375 артсистем, 8 962 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 277 320 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 277320 (+330) человек;

танков – 4679 (+4) ед;

боевых бронированных машин -8962 (+12) ед;

артиллерийских систем -6375(+38) ед;

РСЗО - 793 (+1) ед;

средства ПВО – 535 (+1) ед;

самолетов – 315 (+0) ед;

вертолетов - 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9);

крылатые ракеты – 1529 (+0);

корабли /катера - 20 (+0) ед;

подводные лодки/submarines - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23) ед;

специальная техника – 929 (+2).

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