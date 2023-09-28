Общие боевые потери РФ с начала войны – около 277 320 человек (+330 за сутки), 4 679 танков, 6 375 артсистем, 8 962 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
7 0926
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 277 320 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 277320 (+330) человек;
- танков – 4679 (+4) ед;
- боевых бронированных машин -8962 (+12) ед;
- артиллерийских систем -6375(+38) ед;
- РСЗО - 793 (+1) ед;
- средства ПВО – 535 (+1) ед;
- самолетов – 315 (+0) ед;
- вертолетов - 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9);
- крылатые ракеты – 1529 (+0);
- корабли /катера - 20 (+0) ед;
- подводные лодки/submarines - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23) ед;
- специальная техника – 929 (+2).