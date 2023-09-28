"Власти" оккупированной Херсонщины пожаловалась в Кремль на солдат РФ из-за грабежа населения, - Центр нацсопротивления

Оккупационная "администрация" захваченной части Херсонской области пожаловалась в Кремль, что российские вояки грабят население, а в регионе и так царят "антироссийские настроения".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что на оккупированной Херсонщине участились случаи ограбления местных со стороны представителей оккупационных войск.

"Да, российские солдаты и угоняют авто и деньги под предлогом борьбы с подпольем. Людей обвиняют в нелояльности и помощи Силам Обороны, после чего грабят их жилье", - говорится в сообщении.

Причиной этого в Центре нацсопротивления называют низкую дисциплину, пьянство и процветающие в российской армии дезертирство.

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"В результате нынешней ситуации оккупационная администрация даже пожаловалась в кремль, ведь в регионе и так царят антироссийские настроения", - отметили в Центре нацсопротивления.