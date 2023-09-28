Россияне ночью атаковали "шахедами" Кировоградщину, есть попадания

Ночью над Кировоградской областью силы ПВО сбили часть вражеских дронов. Однако есть попадания.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть шахедов над областью уничтожена. Однако есть и попадание.

Предварительно обошлось без погибших, травмированных и повреждений гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Райкович добавил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

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