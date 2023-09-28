По Николаеву был нанесен ракетный удар, над областью уничтожили 22 российских БПЛА

Вечером 27 сентября по Николаеву был нанесен ракетный удар, над областью уничтожили два разведчика БПЛА и 20 ударных.

Об этом сообщил глава области Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Так, днем 27 и ночью 28 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 22 вражеских воздушных цели: два разведывательных БПЛА типа "Орлан" и 20 ударных БПЛА типа "Shahed 131/136".

Вчера, около 21:44, по Николаеву был нанесен ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

В 22:40 в Сухоеланецкой громаде, в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, повреждена линия электроснабжения. Пострадавших нет.

В 2:50 28 сентября в Степовской громаде в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, повреждено хозяйственное сооружение. Пострадавших тоже нет.

А в 04:05 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

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