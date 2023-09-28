КНДР внесла поправку в конституцию по политике наращивания ядерных сил, - Reuters
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters и KCNA.
Как отмечается, парламент КНДР, Верховная народная ассамблея, единогласно приняла на завершившемся в среду двухдневном заседании пересмотр конституции.
Согласно этому, Северная Корея работает над созданием высокоядерного оружия для так называемого обеспечения своего права на существование и "предупреждение войны."
"Политика КНДР по развитию ядерного оружия стала постоянным основным законом государства, который никому не позволено нарушать", - заявил Ким Чен Ын, обращаясь в парламент.
Он призвал к "экспоненциальному увеличению производства ядерного оружия и диверсификации средств ядерного удара и развертыванию их в разных службах".
Диктатор отметил, что военные учения США и размещение стратегических активов в регионе являются острыми провокациями.
Министерство объединения Южной Кореи выразило мнение, что обновленная конституция выражает "непреклонную волю" Пхеньяна удержать свою ядерную программу: "Мы еще раз подчеркиваем, что Северная Корея столкнется с концом своего режима, если она применит ядерное оружие".