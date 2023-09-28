КНДР внесла поправку в конституцию по политике наращивания ядерных сил, - Reuters

Северная Корея внесла поправку в конституцию, которая закрепляет ядерную политику после того, как Ким Чен Ын заявил о намерении ускорить производство ядерного оружия для противодействия якобы провокациям со стороны США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters и KCNA.

Как отмечается, парламент КНДР, Верховная народная ассамблея, единогласно приняла на завершившемся в среду двухдневном заседании пересмотр конституции.

Согласно этому, Северная Корея работает над созданием высокоядерного оружия для так называемого обеспечения своего права на существование и "предупреждение войны."

"Политика КНДР по развитию ядерного оружия стала постоянным основным законом государства, который никому не позволено нарушать", - заявил Ким Чен Ын, обращаясь в парламент.

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Он призвал к "экспоненциальному увеличению производства ядерного оружия и диверсификации средств ядерного удара и развертыванию их в разных службах".

Диктатор отметил, что военные учения США и размещение стратегических активов в регионе являются острыми провокациями.

Министерство объединения Южной Кореи выразило мнение, что обновленная конституция выражает "непреклонную волю" Пхеньяна удержать свою ядерную программу: "Мы еще раз подчеркиваем, что Северная Корея столкнется с концом своего режима, если она применит ядерное оружие".

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