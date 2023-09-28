"Республика Нагорный Карабах" прекратит свое существование 1 января 2024 года

Так называемый президент "Нагорно-Карабахской республики" Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования "республики".

Обэтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Распустить все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мер локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и прекращения провокаций армянских военных.

20 сентября Азербайджан заявил о завершении своей операции в Нагорном Карабахе.

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