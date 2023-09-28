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"Республика Нагорный Карабах" прекратит свое существование 1 января 2024 года

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карабах
Так называемый президент "Нагорно-Карабахской республики" Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования "республики".

Обэтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Распустить все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мер локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и прекращения провокаций армянских военных.

20 сентября Азербайджан заявил о завершении своей операции в Нагорном Карабахе.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Той класичний випадок колись синиця, але в руках не влаштовувала і захотіли журавля, але в небі.
    Була собі Автономна Республіка Нагірний Карабах населена переважно вірменами у складі АзССР, і продовжувала бути у складі незалежного Азербайджану.
    Але схотіли повної незалежності. Пройшли 35-річне повне коло біди і горя, наїлися по горло війни, крові і розрухи і залишилися взагалі без нічого.
    А навіщо починали?
  • Деніс Войцеховський
    Солдафони русні похєр, про них вже забули. А от копняк у вялічіє будуть поколіннями згадувати.
  • Псамметих II
    вод пердаки на расеи загорятся. А как армяне будут благодарны тем кто не помог в ОДКБ
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