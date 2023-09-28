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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 90 самолетов, - британская разведка

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россия,самолет
С февраля 2022 года Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли в боях почти 90 самолетов. Кроме того, некоторые типы боевых самолетов эксплуатируются гораздо более интенсивно, чем в мирное время.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"На некоторых типах боевых самолетов летают гораздо интенсивнее, чем в мирное время. Все самолеты имеют расчетный срок службы в летных часах. Вполне вероятно, что из-за такого дополнительного использования в военное время срок службы многих самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось ВКС России", - говорится в отчете.

По данным британской разведки, необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.

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При этом ВКС сохраняют возможность увеличить количество боевых вылетов над оккупированной территорией Украины.

"Однако поскольку война длится гораздо дольше, чем первоначально планировало министерство обороны России, износ самолетов, вероятно, снизит срок жизни тактической авиации ВКС", – отмечают в Минобороны Британии.

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Топ комментарии

  • lammer ya
    А ЗСУ подають більше 250-и... Цікаво, хто з них пи... говорить неправду?
  • Павло Йовенко
    Британці кажуть про підтверджені факти знищення, наші про уражені цілі. Не треба бути генієм щоб зрозуміти, що ураження не обов'язково призводить до знищення.
  • Вячеслав Бондаренко 71d875be
    Британці рахують лише те, що є на фото та відео, а у нас з поля бою, тому начхати хто там у що вірить, рахунок на табло, літаків - 315, гвинтокрилів - 316.
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