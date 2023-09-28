С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 90 самолетов, - британская разведка

С февраля 2022 года Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли в боях почти 90 самолетов. Кроме того, некоторые типы боевых самолетов эксплуатируются гораздо более интенсивно, чем в мирное время.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"На некоторых типах боевых самолетов летают гораздо интенсивнее, чем в мирное время. Все самолеты имеют расчетный срок службы в летных часах. Вполне вероятно, что из-за такого дополнительного использования в военное время срок службы многих самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось ВКС России", - говорится в отчете.

По данным британской разведки, необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.

Также читайте: Россия покупает подсанкционные детали для самолетов из-за ОАЭ, Китая и Турции, - СМИ

При этом ВКС сохраняют возможность увеличить количество боевых вылетов над оккупированной территорией Украины.

"Однако поскольку война длится гораздо дольше, чем первоначально планировало министерство обороны России, износ самолетов, вероятно, снизит срок жизни тактической авиации ВКС", – отмечают в Минобороны Британии.