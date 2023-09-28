Поставка ATACMS Украине – это вопрос времени, тему ракет Taurus обсуждали на встрече Зеленского и Шольца, - Кулеба

Украина обсуждает поставки дальнобойных ракет с союзниками, включая США и Германию.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"О дальнобойных ракетах. Тема TAURUS была на встрече президента Зеленского с канцлером ФРГ Шольцем, а тема ATACMS была на встрече с президентом США Байденом. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак работает с Джейком Салливаном, я работаю, соответственно, с Энтони Блинкеном для того, чтобы вопрос поскорее был решен. И я убежден, что поставка в Украину ракет ATACMS – это вопрос времени. Так же, как мы раньше успешно решали задачи по другим типам оружия", - пояснил он.

В вопросе военной помощи, как отметил министр, следует выделить две части: стабильность поставок того оружия, которое уже открыто к передаче с начала российской агрессии, и вторая тема – это последние "закрытые" позиции, которыми на данный момент являются дальнобойные ракеты ATACMS из США и TAURUS из Германии.

"О стабильности. Есть первый блок, и здесь по разговору президента с министром обороны США Остином, четко видно, что в США продолжают планирование и прилагают все усилия для того, чтобы обещанные нам оружие, амуниция и снаряды в необходимом количестве поставлялись стабильно и быстро. Но есть второй блок, который начала Украина – это, собственно, совместное производство оружия. И именно поэтому через несколько дней мы проводим в Киеве Форум оборонных индустрий", – добавил Кулеба.

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