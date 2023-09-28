Транзит российского газа через Украину в Европу прекратится после 2024 года, - глава "Нафтогаза" Чернышев

Украина продолжает транзит российского газа во время войны исключительно в пользу европейских партнеров. Контракт на транзит не продлится после 2024 года.

Об этом в интервью Newsweek заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Единственная причина, по которой мы все еще технически это делаем - это просто поддержка европейских стран, особенно стран, не имеющих выхода к морю. Некоторые страны имеют ограниченный доступ к другим каналам, например, чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос", - сказал он.

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Чернышев добавил: "Украину не устраивает бессмысленное положение дел. "Мне задавали такой вопрос: "Как ты можешь работать со своим врагом прямо сейчас?" Ну, в каком смысле, как можно продолжать потреблять российский газ? Мы делаем это только для вас, чтобы вы не замерзли".

Издание напоминает, что после остановки и подрыва газопровода "Северный поток" двумя путями доставки российского газа в Европу остаются украинский маршрут и Турецкий поток.

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Newsweek отмечает, что украинский маршрут выжил, несмотря на то, что Россия ведет с нашей страной войну на уничтожение.

Срок действия транзитного контракта, подписанного в 2019 году между "Нафтогазом" и "Газпромом", истекает в следующем году.

"Любые коммерческие, практические или договорные отношения между сторонами в таких условиях невозможны", - сказал Чернышев, отвечая на вопрос, возможно ли продление соглашения.