Российский суд в Крыму приговорил двух украинцев к 15 и 16 годам лишения свободы за "шпионаж"

Подконтрольный Кремлю так называемый Верховный суд оккупированного Крыма приговорил к 15 и 16 годам строгого режима двух граждан Украины по делу о шпионаже.

Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, передает Цензор.НЕТ.

"Подсудимому М. Петровскому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, подсудимому С. Котову – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение уголовного дела проходило на закрытом судебном заседании из-за сведений, якобы составляющих государственную тайну.

В Крыму и Севастополе с 2014 года не менее 16 граждан Украины осуждены по обвинениям в "шпионаже" и "диверсиях". Так, в 2015 году по обвинению в организации терактов суд РФ приговорил к 20 годам режиссера Олега Сенцова. Также "диверсию" российские силовики инкриминируют представителям исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

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