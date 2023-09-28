Пентагон и Госдеп разошлись во взглядах на оружие для Украины, - Politico

Государственный департамент США ищет возможности для того, чтобы предоставить Украине оружие, а Пентагон – угрозы, которые это может представлять.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно приводит слова высокопоставленного чиновника из администрации президента США, который говорит, что Госдеп и Пентагон "двигаются с разной скоростью на основе разных точек зрения" относительно оружия для Украины.

"Госдеп ищет возможности, Министерство обороны – угрозы. Люди из Министерства обороны сказали бы, что им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них", – пояснил чиновник.

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По данным Politico, официальные лица США признают, что лидеры Пентагона придерживаются обдуманного, управляемого подхода к оценке потребностей Украины на поле боя. Но руководители Министерства обороны США часто говорят, что их первоочередной задачей всегда было дать Украине то, что нужно для текущей борьбы.