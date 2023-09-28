Украина откроет еще один железнодорожный коридор для экспорта зерна, - Кулеба

В ближайшее время Украина планирует открыть еще один наземный железнодорожный коридор для экспорта украинского зерна.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас открыли альтернативный "зерновой коридор", тестируем его. Также мы откроем еще один железнодорожный наземный коридор. То есть то, что мы продолжаем увеличивать пропускную способность всех коридоров вместе взятых, – это абсолютная реальность", - отметил глава МИД.

Отвечая на вопрос, остается ли актуальна тема функционирования "Черноморской зерновой инициативы", Кулеба сказал, что "надежда умирает последней".

"Надежда умирает последней, скажу так. "Черноморская зерновая инициатива" умирает последней. Но очевидно, что все равно нужно работать над альтернативными решениями, и именно над ними мы успешно работаем", - добавил он.

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