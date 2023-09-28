Восстановлен доступ к безопасной воде для 25 000 человек в 36 селах Херсонской области

Канадско-Украинский Фонд (КУФ) и Конгресс Украинцев Канады (КУК) в рамках совместной инициативы – Украинский гуманитарный призыв (УГП) – обеспечили 36 селам Бериславского района Херсонской области вдоль реки Днепр доступ к безопасной воде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

КУФ и КУК предоставили грант Украинскому Конгрессовому Комитету Америки (УККА) в размере 50 тысяч долларов, который приобрел и доставил 40 погрузных водных насосов и 60 1000-литровых баков для воды для местных громад.

"Села, получающие эту помощь, являются одними из наименее обеспеченных гуманитарной помощью в этом регионе, прежде всего из-за их опасной близости к российским войскам, а некоторые из них расположены всего в нескольких сотнях метров от линии фронта", - отметил председатель правления Канадско-Украинского Фонда (КУФ) Виктор Гетьманчук.

Россия постоянно атакует гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, оставляя много сел без безопасного водоснабжения. До освобождения региона от российской оккупации водонапорные насосы и башни были повреждены, разрушены и угнаны оккупационными войсками.

Дополнительной проблемой, с которой сталкиваются пострадавшие громады, является отсутствие регулярного водоснабжения для посевов и приусадебных участков, что приводит к низким урожаям. Несмотря на то, что эти громады вынуждены противостоять ежедневным российским ракетным обстрелам, разрушение водоснабжения – линий жизни этих сельских громад – несет еще одну угрозу их выживанию.

Денежные средства для реализации этого проекта были собраны во время завтрака по сбору средств, на котором 27 июня выступил почетный посол Канады в ООН с 2020 года Боб Рэй.

"Эта помощь обеспечивает долгосрочную стойкоость громад. Вместе мы существенно влияем на жизнь тысяч пострадавших от войны украинцев. Однако наша работа еще далеко не завершена. Мы будем продолжать отстаивать права этих громад и стремиться к будущему, в котором доступ к чистой воде будет гарантирован для всех", - сказал Виктор Гетьманчук.

Украинский гуманитарный призыв (УГЗ) был создан в январе 2022 года Конгрессом Украинцев Канады (КУК) и Канадско-Украинским Фондом (КУФ) для быстрой и эффективной координации предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему от полномасштабного вторжения России в Украину, включая перемещенных лиц в Европе и Канаде.

Сегодня Украинский Гуманитарный Призыв помог украинцам на сумму более 47 миллионов долларов США в виде продуктов питания, медикаментов, временного жилья, психиатрической помощи, хирургической помощи, оборудования для пожарных, индивидуальных аптечек, машин скорой помощи, генераторов и многих других видов помощи.