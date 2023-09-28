ВСУ закрепляются на рубежах возле Вербового на Запорожье, россияне - стоят в обороне, за сутки ликвидирован 171 оккупант, - Силы обороны Таврического направления

На Таврическом направлении наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, враг пытается отбить свои позиции.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил речник Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил нам где-то во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наших войск, которые наступают, не было проблем". Они (военные РФ) стоят в обороне. Иногда пытаются отвлекать нас от наступления своими вылазками, это довольно небольшие группы, обычно без техники. Но враг пытается отбить свои позиции, то слева, то справа", - говорит Штупун.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1085 огневых задач. Общие потери врага составили 171 человек (безвозвратные – 51, раненые – 120).

Уничтожены 44 единицы военной техники противника. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 2 ПТРК, 18 БпЛА, 11 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов врага.

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