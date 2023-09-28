Германия берет на себя роль лидера, когда речь идет о защите стран Балтии от России, - Писториус
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на ежегодной Балтийской конференции по вопросам обороны (ABCD) в Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, союзники по НАТО в балтийском регионе могут быть уверены в том, что Германия при необходимости окажет им военную поддержку.
"Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", – заверил Писториус.
Он также подтвердил планы по размещению бригады Бундесвера в Литве, которые предусматривают постоянное пребывание в стране четырех тысяч военнослужащих, а также членов их семей, с деталями, которые должны быть согласованы до конца года.
Также глава минобороны Германии заверил Украину в долгосрочной поддержке Берлина в ее защите от России, а также предупредил об ужасных последствиях, если российскому диктатору Путину удастся достичь своих целей.
"Мы будем стоять на стороне украинцев столько, сколько потребуется. Путин использует подлые, преступные и бесчеловечные методы (в ведении войны)", – констатировал он.