В ходе визита в США критики скорости контрнаступления ВСУ не было, - Кулеба

В ходе визита в США была дискуссия по поводу того, как решить проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ во время контрнаступления.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Американские военные не на основе комментариев в соцсетях и газетах оценивают эффективность контрнаступления, а исходя из реалий поля боя. И они понимают: то, чего удалось достичь украинским Силам обороны и на юге, и на востоке – это настоящее военное чудо, если учесть все обстоятельства – минные поля и доминирование России в небе. Поэтому критика скорости контрнаступления не звучала", – сказал министр в интервью изданию.

По словам Кулебы, наоборот, была очень предметная дискуссия по поводу того, как решить проблемы, с которыми сталкиваются Силы обороны Украины, чтобы воины могли еще эффективнее продвигаться вперед.

"Военные профессиональнее это прокомментируют, но больше всего мне в военной части США понравилось очень стратегическое ориентирование со стороны американцев на помощь Украине в построении таких Сил обороны, которые не только могут победить в войне, но и предотвратить новые агрессии. Это настоящая стратегическая инвестиция в глобальную безопасность ", – добавил глава МИД.

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