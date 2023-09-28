"Одна страна, одна семья, одна Россия". На Красной площади готовят концерт в честь оккупации под лозунгом, похожим на гитлеровский

29 сентября на Красной площади в Москве собираются провести концерт в честь годовщины дня, когда Россия заявила о "включении" в свой состав территории оккупированных украинских земель на Донетчине, Луганщине, Херсонщине и Запорожье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Это уже четвертый подобный концерт-митинг, который Россия организует с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. На трех предыдущих выступал российский диктатор Владимир Путин. Ожидается, что он возьмет слово и на этот раз.

Торжества собираются провести под лозунгом "Одна страна, одна семья, одна Россия". Он очень напоминает лозунг нацистской Германии: "Один народ, один рейх, один фюрер".

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На концерт набирают массовку. Заплатить за два часа слушания концерта обещают 600 рублей (около 230 грн. – ред.), также обещают выдать атрибутику – баннеры, флаги и транспоранты. Год назад за участие в подобном концерте платили 1500 рублей (575 грн. – ред.).

Кроме оплаченной массовки, на концерт в качестве зрителей будут привлекаться студенты. Так, будущим стоматологам из государственного университета пообещали засчитать время на концерте как волонтерские часы - это повышает шансы бесплатно поступить в ординатуру.

В концерте заявлено участие группы Любе, Полины Гагариной, Олега Газманова, Валерии, Николая Баскова, Григория Лепса, Ларисы Долиной, Александра Розенбаума, а также других артистов. В том числе Леонида Агутина и Димы Билана, ранее не участвовавших в подобных мероприятиях. Представители двух артистов заявили, что 29 сентября их не будет в Москве.

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Кроме концерта на Красной площади, по всей России запланированы "патриотические мероприятия": выступления артистов, митинги, автопробеги, выставки.

30 сентября объявлено в России "днем воссоединения" с оккупированными украинскими землями. В этот день в 2022 году Владимир Путин и представители оккупационных властей на захваченных территориях подписали в Кремле "договоры о вступлении в РФ".