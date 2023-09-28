Россияне начали интенсивнее использовать ударные дроны, однако ночью было не рекордное количество "шахедов", - Игнат

Этой ночью россияне применили не рекордное количество "шахедов", но атака была мощной.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

Враг начал применять более интенсивно "шахеды" и другие ударные дроны. Тем более, россияне имеют возможности производить и собственную продукцию в отношении ударных беспилотников.

"Поэтому в этом плане есть действительно новые вызовы и угрозы. Мы должны на них реагировать. Соответственно применять средства противодействия, которые можем себе позволить на это время", - добавил он.

Военный не исключает, что "тема ПВО всегда будет топовой", потому что "враг, возможно, будет и дальше терроризировать нашу и критическую инфраструктуру, и топливно-энергетический сектор и другие объекты". Игнат отметил, что в эту ночь было не рекордное количество беспилотников, которые россияне запустили по территории Украины.

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"Но 44 это около полусотни и достаточно мощная атака. 34 уничтожены плюс беспилотники оперативно-тактического уровня за прошедшие сутки, шесть таких сбито", - добавил спикер Воздушных сил.

Также Игнат отметил, что беспилотники оперативно-тактического уровня являются "очень опасной вещью".

"Мы понимаем, что они фактически "висят" круглосуточно на линии боевого столкновения и даже в тылу. Имеется в виду города Кривой Рог, Днепр, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина. Там часто наблюдаются БПЛА. Это малоскоростная, малозаметная и малоразмерная цель. Очень тяжело их уничтожать, опасность от них очень серьезная, поскольку потом к тому БПЛА может прилететь "Ланцет", - пояснил он.

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