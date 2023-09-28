Оккупанты на всю ночь перекроют Крымский мост - будут ремонтировать

Оккупационные власти Крыма сообщили о перекрытии моста с вечера четверга до утра пятницы. Это нужно для "восстановительных работ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

Движение по мосту будет перекрыто с 21:00 четверга до 06:00 пятницы. Отмечается, что его перекроют в связи с проведением "восстановительных работ".

Напомним, в середине сентября оккупанты заявили о возобновлении движения по участку моста, который был разрушен после взрывов 17 июля.

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