Мы тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко заявил, что сейчас тестируется модель перехода в президентское государство.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует депутат Киевского городского совета Виктория Пташник.

"Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", - сказал Корниенко во время форума "Диригенти змін".

Позже в комментариях под своим постом Корниенко объяснил: "Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь Президент – это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается".

Нардеп Пташник отметила, что во время тестирования этого предложения на слушателях форума "большинство присутствующих голосует за усиление роли парламента и только где-то 5-6 рук поднимается в поддержку усиления роли президента".

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