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Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: в деле сменят судью

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фемида
По делу об изнасиловании несовершеннолетней в Закарпатье по ходатайству стороны обвинения сменят судью.

Об этом сообщили в юридической компании "Юрферм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Основанием назвали предвзятость из-за разрешения представительницы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека присутствовать на закрытых судебных заседаниях.

Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения. После технического перерыва было объявлено об отводе судьи.

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"Такое затягивание рассмотрения дела, конечно, не идет на пользу пострадавшей девушке, которая вынуждена будет находиться в этом процессе дольше, но команда адвокатов, представляющих ее, готовы работать, чтобы сделать дальнейший процесс максимально чувствительным и нетравматизирующим для нее", - отмечают юристы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.

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После года рассмотрения дела суд вынес приговор обидчикам – условный срок и выплату компенсации. Дело получило общественную огласку. Судья Софилканыч, назначившая условный срок, три недели не появлялась на работе - сначала по причине болезни, а затем - из-за учебы и отпуска. Жалобы на судью проверит Высшая рада правосудия.

Прокуратура обжаловала приговор. После этого Апелляционный суд отменил условный срок для виновных. Дело передали на новое судебное разбирательство. Также оно находится на контроле омбудсмена.

Топ комментарии

  • Victor Elkun d8d06a32
    Це юридична особливість через те, що а ні законодавча влада , а тим більш виконавча влада не має право тиснути на судову ... Згвалтування й тим більш дитини (а 14 років це саме дитина , а не "підлітка") дуже делікатна справа й затягування процесу навіть для дорослої жертви цього злочину нанасить тотальну шкоду психиці . Й кожна додаткова пара вух це додатковий шок для жертви .

    Якщо звинувачення подало апеляцію , то усе заради захисту психіки жертви . В них є підозра , що куратори від ЗЕшобли мають певний інтерес на користь гвалтівників ...
    Тут два злочина по суті , бо навіть добровільний статевий акт з дитиною такого віку вже полягає певний й неумовний термін . А тут йще згвалтування -- а мерзоту засудили на знущальний вирок нібито вони вкрали яблука в маркеті ...
    Тобто є очевидна корупція й адміністративний тиск на суд !!!
  • игорь пупкин f37273bc
    а разве судья еще не отстранена??вот это справедливость в стране!!!
  • Tierre
    Ну так у нас Конституционный суд сделал судей ненаказуемыми, отменив ответственность за заведомо неправомерные решения.
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