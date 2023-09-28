Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: в деле сменят судью

По делу об изнасиловании несовершеннолетней в Закарпатье по ходатайству стороны обвинения сменят судью.

Об этом сообщили в юридической компании "Юрферм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Основанием назвали предвзятость из-за разрешения представительницы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека присутствовать на закрытых судебных заседаниях.

Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения. После технического перерыва было объявлено об отводе судьи.

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"Такое затягивание рассмотрения дела, конечно, не идет на пользу пострадавшей девушке, которая вынуждена будет находиться в этом процессе дольше, но команда адвокатов, представляющих ее, готовы работать, чтобы сделать дальнейший процесс максимально чувствительным и нетравматизирующим для нее", - отмечают юристы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.

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После года рассмотрения дела суд вынес приговор обидчикам – условный срок и выплату компенсации. Дело получило общественную огласку. Судья Софилканыч, назначившая условный срок, три недели не появлялась на работе - сначала по причине болезни, а затем - из-за учебы и отпуска. Жалобы на судью проверит Высшая рада правосудия.

Прокуратура обжаловала приговор. После этого Апелляционный суд отменил условный срок для виновных. Дело передали на новое судебное разбирательство. Также оно находится на контроле омбудсмена.