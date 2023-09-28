Нам эта "зерновая война" с Польшей не нужна, и Варшаве тоже, - Кулеба

"Зерновая война" не нужна ни Украине, ни Польше. Власти настроены на решение ситуации с экспортом украинских агропродуктов.

Об этом интервью Интерфакс-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"История, будущее и безопасность просто не оставляет нам другого выбора, как выйти из этого кризиса. Не мы этот кризис создали, и мы абсолютно настроены на его прекращение. Эмоции бушуют. До 15 октября, ко дню выборов в Польше, температура еще может подниматься . Но мы настроены на конструктив", - сказал он.

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По словам министра, сейчас идет работа с Европейской комиссией. Украина передала Польше четкие сигналы о настройке на конструктивное решение этой ситуации.

"Нам эта зерновая война не нужна, и Польше тоже", – подчеркнул министр.

Он отметил, что на примере отношений с Болгарией и Румынией Украина продемонстрировала, что "неразрешимых проблем нет".

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"Напомню, что в начале кризиса весной этого года было пять стран, вводивших ограничения. Теперь Болгария и Румыния нашли решение, а другие три страны не нашли. Причина того, почему не нашли, очевидно, не потому, что решений нет". Есть какие-то другие причины, почему эти решения не находятся", – добавил Кулеба.

По его словам, зерновую проблему можно решить, "было бы желание ее решать".

"У нас такое желание есть", – подчеркнул глава МИД.

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