Палата представителей США отклонила поправки о сокращении помощи Украине в проекте о финансировании, - СМИ

27 сентября в Палате представителей Конгресса США большинство республиканцев проголосовало за продолжение поддержки Украины против российской агрессии в законопроекте о финансировании Пентагона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Hill.

Большинство республиканцев в Палате представителей отклонили ряд попыток сократить финансирование помощи Украине. Они проголосовали против трех поправок к законопроекту об ассигнованиях Пентагона, которые могли бы ограничить финансовую поддержку Украины со стороны США.

Голосование состоялось более чем через два месяца после того, как большая часть участников заседания Республиканской партии в Палате представителей проголосовали против двух аналогичных поправок в ежегодный законопроект об ассигнованиях на оборону.

Издание отмечает, что голосование в среду состоялось в то время, когда Конгресс пытается успеть согласовать проект финансирования правительства до 30 сентября, находясь на грани шатдауна.

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Поддержка Украины стала центральным вопросом в дискуссиях о финансировании правительства. Во вторник, 26 сентября, Сенат поддержал двухпартийную резолюцию, предусматривающую выделение 6,15 млрд долларов для Украины.

"Первая поправка, внесенная республиканцем Энди Биггсом (штат Аризона), предполагала сокращение финансирования Инициативы содействия безопасности Украины на 300 миллионов долларов, то есть на всю сумму, заложенную в законопроекте о расходах", – отмечает The Hill.

Палата представителей отклонила это предложение 330 голосами против 104. 117 республиканцев выступили против поправки.

В июле поправка об изъятии 300 миллионов долларов для Украины из Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) провалилась 341 голосом против 89.

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Это положение стало источником споров на заседании Республиканской партии в Палате представителей в этом месяце.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти заявил, что уберет эти деньги из законопроекта о расходах и проведет отдельное голосование. Представитель республиканцев Грин и некоторые другие от партии выразили обеспокоенность продолжением финансовой поддержки Киева.

Позже Маккарти отказался от своего обещания, объявив, что деньги останутся в законопроекте после того, как признал, что другой проект по финансированию Государственного департамента и зарубежных операций также включает в себя помощь Украине.

"Хотя законопроект о финансировании Пентагона не поможет избежать приостановки работы правительства и вряд ли пройдет через контролируемый демократами Сенат, голосование состоялось в то время, когда Верхняя палата готовится принять и направить в Палату представителей свой временный законопроект, содержащий помощь Украине", - уточняет СМИ .

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В то же время, Палата представителей также подавляющим большинством голосов отклонила поправку республиканца Метта Гетца. Он призвал запретить предоставление Украине помощи в сфере безопасности. Проголосовали 339 против 93. Также Палата отклонила поправку (внесенную Гетцом – Ред.), запрещавшую использование средств на передачу кассетных боеприпасов.

Эта поправка расколола обе партии: 85 республиканцев и 75 демократов поддержали ее, в то время как 132 республиканца и 137 демократов проголосовали против.