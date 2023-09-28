Евросоюзу предлагают готовиться к возможному расширению до 36 стран, - СМИ

В Евросоюзе не исключают расширения до 36 стран-членов, для этого начинают обсуждать необходимость внутренней подготовки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в анонсе неформальной встречи министров, опубликованном председательствующей в Совете ЕС Испанией.

Встреча состоится 28-29 сентября в Мурсии, на ней будут обсуждаться общие вопросы и расширение ЕС. Она также станет определенным подготовительным этапом для встречи Европейского политического сообщества, которая запланирована на 5 октября в Гранаде, где вопрос расширения также будет одним из центральных.

"Главный фокус неформальной министерской встречи в первый день, в четверг 28 сентября – необходимость проводить внутреннюю подготовку к тому, что у ЕС может быть до 36 стран-членов, а также усиливать поддержку стран-кандидатов", – говорится в анонсе.

По данным издания, в ходе этой неформальной встречи запланировано несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгеи. Они будут посвящены влиянию будущего расширения на политику ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональных реформ, необходимых самому Евросоюзу для готовности к расширению.

Во время рабочего обеда министры сосредоточатся на подготовке встречи лидеров в Гранаде и обсуждении концепции открытой стратегической автономии (OSA) на следующий день, 6 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении к Рождеству, - Мецола